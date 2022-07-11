ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне

Снижение ставок по государственным и банковским программам позволило ипотечному рынку показать существенный прирост продаж в июне. ВТБ за последний месяц выдал более 14 тысяч жилищных кредитов на 76,6 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем в мае.

Самый существенный прирост продаж в июне был по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают в основном вторичное жильё. Объём выдач в этом сегменте по сравнению с маем вырос более чем в три раза — до 25 млрд рублей. Продажи кредитов с господдержкой в ВТБ превысили 51 млрд рублей (+ почти 30%).

Всего по итогам первого полугодия 96,5 тысячи заёмщиков оформили в ВТБ ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит выдан с господдержкой.

«В июне ипотечный рынок существенно вырос за счёт улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют заёмщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, при этом она снижается, что говорит о постепенном выравнивании рынка», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Однако для многих клиентов ставки выше 10% являются сдерживающим фактором, так что говорить о полноценном восстановлении спроса ещё рано, добавил он.

«Мы видим, что продажи ипотеки в России отстают от прошлогодних результатов, хотя ситуация улучшается. Если по итогам пяти месяцев выдачи оставались на уровне 2019 года, то за полугодие мы превысили результат за половину 2020 года на 11%. Надеемся, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса и возможного продолжения снижения ключевой ставки», — отметил Евгений Дячкин.

Среди льготных программ наибольшей популярностью у заёмщиков банка пользовалась ипотека с господдержкой. По ней в первом полугодии проходила каждая вторая льготная сделка. Всего этой программой воспользовались более 26,6 тысячи клиентов ВТБ, оформив кредиты на 105 млрд рублей. За Семейной ипотекой" обратились около 24 тысяч человек, получив финансирование на покупку первичной недвижимости почти на 127 млрд рублей.