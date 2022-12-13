ВТБ увеличил выдачу ипотеки в регионах Алтая на 30%

В ноябре жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ около 400 жилищных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Это на 30% превысило результат за предыдущий месяц. Средний чек составил 2,7 млн рублей. Четверть объёма ноябрьских сделок пришлась на программы льготного кредитования.

В целом с января по ноябрь около 3,3 тысячи клиентов, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай, оформили в ВТБ ипотеку. Общий объём сделок по итогам 11 месяцев составил 8,8 млрд рублей. В том числе клиенты банка в регионе получили более тысячи льготных кредитов на сумму 3,2 млрд рублей.

«В прошлом месяце жители региона более активно приобретали недвижимость в сегменте новостроек, используя для улучшения жилищных условий программы господдержки. Если в октябре на них приходилась пятая часть объёма ипотечных сделок, то в ноябре кредиты в рамках льготных программ составили уже более четверти объёма выдач. Мы отмечаем, что в декабре популярность кредитов с участием госпрограмм сохраняется. Спрос в этом сегменте поддерживают доступные условия кредитования, сезонные маркетинговые предложения от застройщиков, а также возможное завершение программы ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году», — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по стране за ноябрь банк ВТБ (ПАО) оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объём сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.