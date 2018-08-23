Ввозные пошлины на иномарки снизятся в России с сентября

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Ввозные пошлины на легковушки снизят с 1 сентября на территории стран Таможенного союза ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Ставки импортных пошлин союза снижаются в рамках обязательств РФ перед ВТО, пишут "Известия".

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ставки на новые машины будут снижены на 3% - с 20% до 17%. Для подержанных легковушек возрастом 5-7 лет пошлина будет равна 22%.

Издание пишет, что пошлины на новые иномарки в прошлом году уже снижали с 23% до 20%. Ожидается, что в следующем году ставки упадут до 15%.