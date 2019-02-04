ВВП России демонстрирует рекордный рост за шесть лет

Росстат информирует о рекордном подъеме ВВП России в 2018 году, сообщает РИА "Новости". Он достиг 103 626,6 миллиарда рублей.

За прошедший год российская экономика продемонстрировала рост на 2,3%. Подобного прогресса россияне не видели уже шесть лет.

Последний раз лучше ситуация выглядела в 2012-м, когда объем внутреннего валового продукта вырос на 3,7%. Последующие два года рост замедлялся, составив 1,8% и 0,7%, соответственно.

В 2015-м наблюдалось падение экономики на 2,5%. После этого показатели только улучшались.

В 2016-м отмечены +0,3%, а спустя год – уже +1,6%.