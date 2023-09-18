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Строителей почти пустой. Барнаульцы удивились отсутствию пробок вечером 18 сентября

Заторы есть, но они не сравнимы с теми, которые обычно бывают по вечерам в рабочие дни

18 сентября 2023, 18:44, ИА Амител

Вечером в Барнауле на одной из наиболее загруженных дорог, проспекте Строителей, нет огромной пробки. Эта ситуация удивила жителей краевой столицы, которые уже привыкли к вечерним заторам.

Кроме Строителей, довольно свободно на проспекте Ленина. Там также можно проехать без заторов. 

Фото: "Яндекс Пробки"

Согласно оценке сервиса "Яндекс Пробки", нагрузка на транспортно-дорожную сеть составляет 7 баллов. Небольшая пробка сформировалась на пересечении с улицей Челюскинцев.

Однако по другим дорогам проехать может быть не так просто. Затор есть на улице Аванесова, проспекте Калинина, улице Малахова, Шумакова и других.

Напомним, что утром 18 сентября на дороги массово вышли сотрудники ДПС. Не исключено, что такое количество полицейских связано с тем, что в этот день проходила инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Татьяна

20:48:32 18-09-2023

Просто на Павлике отключили светофоры до вечера 19 числа)))))

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Виктор

04:17:38 19-09-2023

17 сентября были выключены светофоры частично на Калинина,Космонавтов . Пробки пропали. Дело в отвратительной настройке режимов работы светофоров.

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Гость

08:37:39 19-09-2023

Нет, просто все отмечать уехали за город))

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Гость

11:37:05 19-09-2023

Просто все из-за отключенных светофоров застряли на Павлике. Поэтому и Центр пустой

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