Я на это не подписывался. Как не стать жертвой МФО, которые навязывают дополнительные услуги

Заёмщики теперь могут отказаться от любой услуги, которую они приобрели вместе с кредитом или займом. Сделать это можно в течение 14 календарных дней после оформления договора. Соответствующий закон вступил в силу с 30 декабря 2021 года — ранее такая возможность прилагалась только к добровольным страховкам.

Закон направлен против навязывания дополнительных платных услуг к кредитам и займам. Кредиторы умело продают их заёмщику, убеждая, например, что без них ставка будет выше. А в последние годы этот процесс уже стал автоматизированным: в заявлениях на кредит заранее проставлены галочки о якобы согласии клиента на приобретение платных услуг.

«Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги и он готов их приобрести вместе с кредитом. Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не условием получения кредита или займа», — говорит руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

Заплатить, чтобы платить меньше

В прошлом году в Банке России отметили увеличение жалоб в отношении МФО на навязывание дополнительных услуг. Кроме упомянутых страхования, медицинских и юридических услуг, клиенты жаловались, например, на дополнительные услуги по изменению даты внесения ежемесячной платы, «улучшению кредитной истории» и даже помощи на дорогах.

Так, жительница Барнаула Анна (имя изменено) решила взять онлайн-заём в одной микрофинансовой организации, так как ей срочно понадобились деньги. Она быстро всё оформила, а потом обнаружила, что долг гораздо больше, чем она рассчитывала.

«Я собиралась занять десять тысяч рублей — именно столько я и получила на карту. Но в личном кабинете на сайте МФО я обнаружила, что мой долг без учёта процентов составляет 13 тысяч рублей. Выяснилось, что три тысячи рублей с меня списали за дополнительные сервисы», — рассказала Анна.

Действительно, кредиторы стали всё чаще предлагать разные дополнительные услуги, большая часть которых вообще не предполагает никакой пользы для заёмщика, а существует только для того, чтобы на ней заработали кредитор и его партнёр. Или же клиента просят заплатить за стандартный набор услуг, обеспечивающих выдачу займа или кредита — это вообще незаконно.

Иногда заёмщикам даже предлагают за отдельную плату снизить ставку по займу — то есть буквально заплатить, чтобы платить меньше. Вот ещё некоторые достаточно абсурдные услуги, на которые жаловались клиенты банков и МФО:

SMS-информирование

Например, за 99 рублей в месяц вам будут напоминать о приближающемся платеже, а за 199 — оповещать каждый раз, когда происходят какие-то изменения в статусе займа. Подобная услуга встречается и у банков.

Страхование жизни и здоровья

Одна из самых прибыльных услуг для кредиторов и их партнёров. Страховой полис обычно обеспечивает финансовую «подушку безопасности», если человек оказался в трудной ситуации. МФО могут предложить, например, застраховаться на месяц, на сумму 25 тысяч рублей.

Теледоктор

Круглосуточный теледоктор — это новая услуга на рынке медицинского обслуживания. Суть в том, что клиент может в любое время суток получить консультацию у врача любого профиля по телефону или видеосвязи. Стоимость за такую услугу варьируется.

Защита личного кабинета

Это, прежде всего, защита от мошенников, от потери или кражи пароля от личного кабинета. Иногда МФО также предлагают открыть доступ к личному кабинету на сайте, чтобы вносить через него платежи.

Анализ кредитного рейтинга

Многие МФО предлагают проанализировать вашу кредитную историю, чтобы оценить шансы на получение крупной суммы. Некоторые утверждают, что кредитную историю просто необходимо изучить, чтобы вообще предоставить вам заём. В случае плохой кредитной истории также часто предлагают её «улучшить».

Так, Анна при оформлении займа, сама того не заметив, дала согласие на несколько платных услуг:

— 100 рублей за СМС-информирование;

— 100 рублей за анализ кредитной истории;

— 100 рублей за проверку банковской карты;

— 700 рублей за страхование жизни и здоровья;

— 1000 рублей за услуги юриста;

— 1000 рублей за теледоктора.

На сумму займа, которая увеличилась до 13 тысяч рублей, за месяц набежит 1950 рублей процентов (0,5% в день в течение 30 дней). Таким образом, женщина получила на карту десять тысяч рублей, а через месяц должна была вернуть 14 950 рублей.

«Я пришла жаловаться в МФО, но они и слушать не стали — сказали, что я лично дала своё согласие на оформление всех этих услуг. А то, что я этого даже не заметила, — не имеет значения», — добавила Анна.

К счастью, сейчас любой клиент вправе отказаться от платных «бонусов» в договоре и потребовать назад потраченные на них деньги. Теперь «автоматизация» навязывания дополнительных услуг будет уходить в прошлое, а количество жалоб уже начало снижаться.

Как вернуть деньги

Подавать заявление на возврат денег за услугу нужно в ту компанию, которая эту услугу вам и навязала. Каналы связи с ней должны быть указаны в договоре — это может быть электронная почта или мессенджер. В крайнем случае, заявление можно отправить заказным письмом по адресу регистрации компании.

В течение семи рабочих дней компания должна перечислить вам деньги (за вычетом стоимости фактически оказанных услуг). Если же они уклоняются от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или МФО. Однако сделать это можно только по истечении 30 дней после обращения к поставщику услуги.

У банка или МФО, в свою очередь, также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги. Ответственность кредитора за поставщика дополнительной услуги предусмотрена для того, чтобы кредитор более внимательно подходил к выбору партнёров.

Отметим, что вы не обязаны доказывать факт того, что не воспользовались дополнительной услугой, за которую хотите вернуть деньги.

«Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, — как раз на навязанные платные услуги. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой „корзиной“ услуг в придачу. Да, формально он сам на всё это согласился, подписал заявление и договор. Но теперь это не имеет значения. Если при оформлении кредита или займа вы не смогли или не успели внимательно прочитать документы либо не обратили внимание на текст мелким шрифтом, можно без объяснения причин сдать всю эту навязанную „корзинку“ обратно и вернуть деньги», — добавил Михаил Мамута.

Куда жаловаться

Если вы увидели, что в заявлении на кредит или заём за вас уже проставлены галочки на оплату дополнительных услуг — сделайте скрин или фото и приложите его к жалобе в интернет-приёмную Банка России.

«Мы будем внимательно следить за тем, как банки и МФО соблюдают эти новые правила, чтобы создать надёжную защиту потребителя от навязанных продаж», — сказал Михаил Мамута.

Точно так же следует поступать, если банк или МФО безосновательно отказываются возвращать деньги за дополнительную услугу. Основания могут быть такие:

— заёмщик не успел обратиться к лицу, оказавшему услугу, в положенные 14 дней после заключения договора;

— заёмщик успел воспользоваться услугой в полном объёме;

— заёмщик не платил за неё;

— деньги уже вернул поставщик услуги.

Во всех остальных случаях к жалобе в интернет-приёмную Банка России приложите договор и переписку с кредитором. Специалисты Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг проверят эту информацию (они могут проводить такие проверки в том числе в режиме «тайного покупателя») и проведут необходимую работу с кредитором. В этом случае банку или МФО грозит наказание.