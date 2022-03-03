Япония заморозит активы ряда российских банков

Власти Японии приняли решение заморозить активы ряда российских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.

Судзуки заявил, что страна поддерживает решение других стран об отключении российских кредитных организаций от системы SWIFT.

Под заморозку активов попадут не только банки, отключённые от системы, отметил Судзуки. О каких именно организациях идёт речь, министр не уточнил.

Напомним, ранее в рамках пакета санкций от SWIFT отключили ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.