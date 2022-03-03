За три дня россияне положили на вклады и счета ВТБ около 900 миллиардов рублей

После повышения ставок по вкладам, о котором объявили 28 февраля, банки сообщают о рекордных суммах, размещенных на вкладах. Так, за три дня более 550 тысяч человек открыли в ВТБ новые депозиты и накопительные счета на сумму около 900 млрд рублей, а объем привлеченных средств в долларах вырос вдвое.

Как сообщают в ВТБ, примерно каждый час в отделениях банка и онлайн открывают более 10 тысяч сберегательных продуктов. В день клиенты размещают более 300 миллиардов рублей.

Добавим, сотрудники банка продолжают оперативно консультировать клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов. Отделения, банкоматы и терминалы ВТБ работают без ограничений. Решения иностранных платёжных систем также никак не отразятся на обслуживании клиентов в России.