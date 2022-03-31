Задолженность россиян по ипотеке выросла до рекордных значений

Задолженность россиян по ипотеке по итогам февраля выросла на 2,3% в месячном выражении и на 27,5% — в годовом, до рекордных 12,162 трлн рублей. Как сообщает РИА Новости, средний размер ипотеки впервые достиг 3,5 миллиона рублей.

По данным ЦБ, россияне в феврале оформили 135,7 тысячи ипотечных кредитов, что больше показателя января текущего года на 42,8% и меньше февраля прошлого года на 6,4%. Общий объём выдачи ипотек в феврале составил 476,9 млрд рублей, что больше показателя годом ранее на 18,2% и января текущего года на 45,9%.

В результате этого средний размер ипотеки в РФ достиг 3,52 млн рублей против 3,44 млн рублей месяцем ранее и 2,8 млн рублей год назад — за год средний размер ипотеки вырос на 26,4%, за месяц — на 2,1%.

Средняя ставка по ипотеке в феврале обновила максимум с апреля 2020 года, увеличившись до 8,1% с 7,87% в январе.