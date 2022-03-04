Замгоссекретаря США заявила, что санкции в отношении России отменят в случае прекращения военной операции

Санкции, которые западные страны приняли в отношении России, будут отменены, если военная спецоперация будет завершена. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

По её словам, Россия должна завершить спецоперацию, помочь Украине отстроиться, а также признать её территориальную целостность и «право на существование». После этого новые санкции, введённые после начала спецоперации, будут отменены, заявила Нуланд.

Напомним, 3 марта завершился второй этап переговоров представителей двух стран, по результатам которого было принято решение по открытию гуманитарных коридоров.