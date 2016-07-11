"Заморозка" пенсионных накоплений приведет к потере 5 трлн рублей - СМИ

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Мораторий на перечисление пенсионных накоплений в фонд ОПС, который предлагают ввести с 2017 по 2019 год, приведет к существенным потерям для финансового рынка в виде недополученных средств. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Отмечается, что с начала 2014 года потери финансового сектора из-за заморозки пенсионных накоплений составили 1,5 трлн рублей. По подсчетам НРА в случае, если трехлетний мораторий введут, то финансовый рынок не получит еще 3,3 трлн. Таким образом, суммарный общая сумма неполученных средств составит 4,8 трлн.

"С учетом предыдущих мораториев начиная с 2014 года финансовый рынок уже лишился более 1,5 трлн рублей средств пенсионных накоплений. А в течение следующих трех лет моратория с 2017 по 2019 год на финансовый рынок не поступит более 3,3 трлн рублей. Таким образом, общий объем замороженных и, соответственно, не инвестированных пенсионных накоплений с 2014 по 2019 год ориентировочно превысит 4,8 трлн рублей", — цитируют "Известия" аналитика НРА Егора Иванова.

Отмечается, что пострадают от этого компании и банки, в чьи ценные бумаги вкладываются пенсионные накопления, а также федеральный и региональные бюджеты, так как значительная часть средств инвестируется в государственные бумаги РФ и субъектов.