Запасов иностранной техники на складах российских магазинов хватит до лета
Эти прогнозы могут быть скорректированы, если ретейлеры столкнутся с ажиотажным спросом
Запасов иностранной техники в российских магазинах хватит до лета, если не возникнет ажиотажного спроса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Текущие запасы начнут заканчиваться к августу, если поставщики довезут продукцию, которую заказали ещё зимой.
Специалисты отмечают, что некоторые виды товаров сложно будет заменить аналогами из России или других стран. Речь идёт о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах.
Избежать дефицита, по утверждению ретейлеров, можно будет при организации параллельного импорта.
Ранее сообщалось, что от поставок и инвестиций в Россию отказалась компания Toshiba.