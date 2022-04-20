Запасов иностранной техники на складах российских магазинов хватит до лета

Запасов иностранной техники в российских магазинах хватит до лета, если не возникнет ажиотажного спроса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Текущие запасы начнут заканчиваться к августу, если поставщики довезут продукцию, которую заказали ещё зимой.

Специалисты отмечают, что некоторые виды товаров сложно будет заменить аналогами из России или других стран. Речь идёт о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах.

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Избежать дефицита, по утверждению ретейлеров, можно будет при организации параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что от поставок и инвестиций в Россию отказалась компания Toshiba.