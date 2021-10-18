Земельные участки в России начнут по-новому подключать к газу

В понедельник обновились правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, сообщает сайт правительства. Догазификация пройдёт только в населённых пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура.

Возможность подключения получат лица, планирующие использовать газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на коммерческие цели.

Для проведения газа до участка нужно направить заявку оператору через "Госуслуги", в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении участков к газу. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй – до 2030 года.

Ранее жителям Алтайского края напомнили о новой цене на газ, действующей с 1 июля 2021 года.