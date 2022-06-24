Железную дорогу через Горный Алтай в Китай хотят строить с помощью иностранцев

Ковидные ограничения и санкции, введённые против России после 24 февраля, сломали транспортную логистику страны. Теперь нужно искать новые пути, переориентироваться в восточном направлении. Для этого необходимо строить железную дорогу от Бийска до Монголии и Китая через Горный Алтай.

С этим предложением в адрес помощника президента России Игоря Левитина обратился генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевропейским перевозкам Геннадий Бессонов, пишет НГС.

Спикер посетовал на то, что в нашей стране принимают реактивные, сиюминутные решения, а с дорогами нужно думать на дальнюю перспективу. По его мнению, в новых условиях надо рассматривать направление восточных рынков, «даже проект дороги через Алтай».

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Уникальность Горного Алтая, это важно, считает Бессонов, но нельзя замыкаться, надо смотреть вперёд на 30 лет.

«Почему бы сегодня не выработать ряд инвестиционных проектов — привлечь сегодня наших друзей? Предложить им в этой сложившейся ситуации войти в эти проекты со своими инвестициями. Я имею в виду наших китайских партнёров. Строить уже новые железнодорожные магистрали, на новых технологических условиях, с проекцией на 30-50 лет. Я думаю, деньги на сегодняшний день в мире найдутся, и наши арабские коллеги вложатся в это дело. А деньги охранять будут сильнее, чем стратегические объекты», — предложил Игорю Левитину Геннадий Бессонов.

Раньше речь о дороге через Алтай было страшно даже поднимать, ответил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, но теперь ситуация подталкивает и к таким смелым решениям. По его мнению, железные дороги более экологичны, чем автомобильные, поэтому можно рассматривать такое строительство в Горном Алтае.

Игорь Левитин (в прошлом министр транспорта РФ) в ответ уклончиво предложил вначале построить всю инфраструктуру, к которой подвести железную дорогу, а не наоборот.