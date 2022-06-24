Железную дорогу через Горный Алтай в Китай хотят строить с помощью иностранцев
Для развития транспортных коридоров на Восток нужно строить железные дороги, в том числе и в Горном Алтае, заявили участники Сибирского транспортного форума 23 июня в Новосибирске
Ковидные ограничения и санкции, введённые против России после 24 февраля, сломали транспортную логистику страны. Теперь нужно искать новые пути, переориентироваться в восточном направлении. Для этого необходимо строить железную дорогу от Бийска до Монголии и Китая через Горный Алтай.
С этим предложением в адрес помощника президента России Игоря Левитина обратился генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевропейским перевозкам Геннадий Бессонов, пишет НГС.
Спикер посетовал на то, что в нашей стране принимают реактивные, сиюминутные решения, а с дорогами нужно думать на дальнюю перспективу. По его мнению, в новых условиях надо рассматривать направление восточных рынков, «даже проект дороги через Алтай».
Уникальность Горного Алтая, это важно, считает Бессонов, но нельзя замыкаться, надо смотреть вперёд на 30 лет.
«Почему бы сегодня не выработать ряд инвестиционных проектов — привлечь сегодня наших друзей? Предложить им в этой сложившейся ситуации войти в эти проекты со своими инвестициями. Я имею в виду наших китайских партнёров. Строить уже новые железнодорожные магистрали, на новых технологических условиях, с проекцией на 30-50 лет. Я думаю, деньги на сегодняшний день в мире найдутся, и наши арабские коллеги вложатся в это дело. А деньги охранять будут сильнее, чем стратегические объекты», — предложил Игорю Левитину Геннадий Бессонов.
Раньше речь о дороге через Алтай было страшно даже поднимать, ответил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, но теперь ситуация подталкивает и к таким смелым решениям. По его мнению, железные дороги более экологичны, чем автомобильные, поэтому можно рассматривать такое строительство в Горном Алтае.
Игорь Левитин (в прошлом министр транспорта РФ) в ответ уклончиво предложил вначале построить всю инфраструктуру, к которой подвести железную дорогу, а не наоборот.