Жители Алтая переводят свои денежные накопления в золото

Жители двух Алтаев стали чаще покупать золотые слитки за наличную и безналичную валюту, сообщает Россельхозбанк. С начала года алтайский филиал продал порядка 240 золотых слитков. Особой популярностью пользуются изделия весом 50 граммов — их доля составляет 20%. Наибольший спрос на этот драгоценный металл зафиксирован в Барнауле.

В целом по России наиболее активно клиенты оставляли заявки на покупку золота массой 5 граммов — их доля около 22%. На втором месте по популярности слитки массой 1 грамм — 19,5%. При этом доля изделий массой 100 граммов в общем количестве заказанных физическими лицами слитков составила около 8%, но в стоимостном выражении в общем объёме продаж — 20%.

«Инвесторы, инвестиционные фонды и центральные банки держат резервы в различных валютах и ценных металлах. Приглашаю в Россельхозбанк, где вы сможете приобрести самые различные инвестиционные инструменты для сбережения и приумножения ваших средств», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Подробнее о покупке слитков драгоценных металлов можно узнать в специальном разделе на сайте банка. Кроме этого, у клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка есть возможность заказать и купить в кассе филиала по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, наличную иностранную валюту в английских фунтах стерлингов (GBP) и швейцарских франках (CHF) на выгодных условиях. Получить более подробную информацию и заказать необходимую сумму можно по телефону 8 (3852) 55-68-67, 8 (3852) 55-68-47.

АО «Россельхозбанк»