Жители Алтайского края стали почти в пять раз реже брать ипотеку

Жители Алтайского края в апреле потеряли интерес к ипотеке. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

В апреле жители региона оформили всего 568 ипотек, тогда как в марте этот показатель составлял 2430 кредитов.

В денежном эквиваленте размер ссуд, оформленных в апреле, составил 1,353 млрд рублей. В марте эта сумма составляла 6,011 млрд рублей.

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Серьёзное снижение спроса фиксируют и на первичном рынке долёвок. В апреле выдали всего 214 кредитов (на 751 млн рублей), тогда как в марте выдали 863 таких займа (2,456 млрд рублей).

В среднем в апреле жители Алтайского края брали ипотеку на 22,3 года.

Отмечается, что падение спроса на ипотечные кредиты в Алтайском крае схоже с падением спроса по стране. В первую очередь это связано с повышением ключевой ставки ЦБ и увеличением ставок по кредитам в банках.