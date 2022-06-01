Жители Алтайского края стали почти в пять раз реже брать ипотеку
В марте жители региона оформили 2430 ипотечных кредитов, а в апреле всего 568
Жители Алтайского края в апреле потеряли интерес к ипотеке. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Центробанка.
В апреле жители региона оформили всего 568 ипотек, тогда как в марте этот показатель составлял 2430 кредитов.
В денежном эквиваленте размер ссуд, оформленных в апреле, составил 1,353 млрд рублей. В марте эта сумма составляла 6,011 млрд рублей.
Серьёзное снижение спроса фиксируют и на первичном рынке долёвок. В апреле выдали всего 214 кредитов (на 751 млн рублей), тогда как в марте выдали 863 таких займа (2,456 млрд рублей).
В среднем в апреле жители Алтайского края брали ипотеку на 22,3 года.
Отмечается, что падение спроса на ипотечные кредиты в Алтайском крае схоже с падением спроса по стране. В первую очередь это связано с повышением ключевой ставки ЦБ и увеличением ставок по кредитам в банках.