Банк ВТБ с начала года предоставил жителям Алтайского края 8,2 тысячи потребительских кредитов на сумму 4 млрд рублей. При этом в июле клиенты оформили кредиты на 695 млн рублей, что на 6% выше, чем в июне, и в 2,6 раза превысило показатели апреля.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счёт более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платёжную нагрузку до 50%. Также при необходимости можно получить дополнительные средства на любые цели. Для рефинансирования у заёмщика не должно быть текущих задолженностей, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«Оживление рынка потребительского кредитования стало сигналом для многих жителей края вернуться к отложенным планам. Кредиты наличными по-прежнему являются доступным инструментом для решения повседневных финансовых задач, спрос на него продолжает расти. Мы внимательно относимся к финансовой нагрузке клиентов, не допускаем закредитованности. Эту задачу помогает решить также перезапуск программы рефинансирования», — прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю Дмитрий Горбунов.

В то же время ВТБ не ожидает восстановления рынка розничного кредитования до уровня 2021 года. Если ситуация в экономике будет улучшаться, то в четвёртом квартале объём выдач может приблизиться к значениям 2021 года.

Всего за январь-июль ВТБ в России предоставил клиентам почти 540 тысяч кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей.