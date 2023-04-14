Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США

После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в стране "начнется кредитный кризис"

14 апреля 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил о возможной рецессии в экономике США. Как сообщает РИА Новости, по его словам Соединенные Штаты движутся к кредитному кризису.

По мнению Рубини, проблема кроается в региональных банках, которые выдают ипотечные кредиты, деньги на покупку коммерческой недвижимости, а также малым и средним предприятиям. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США "начнется кредитный кризис".

На вопрос о том, какие признаки укажут на то, что рынок достиг дна, экономист ответил, что "самое худшее еще впереди".