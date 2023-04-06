НОВОСТИЗдоровье

Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков

Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей

06 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.ru.

"Русские женщины в массе своей воспринимают мужчин как расходный материал, из которого нужно по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего", – отметила она.

При этом, по словам специалиста, не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей. Большинство же уходят в саморазрушение, например, начинают употреблять алкоголь. Вместе с тем им всё время внушают, что они всем должны: родителям, жене, Родине.

мужчины и женщины

Комментарии 24

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Гость

09:39:39 06-04-2023

Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, если бы не хотелось регулярного сек....са

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Гость

09:45:34 06-04-2023

Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Ну не скажи, у меня например жена - реальная моя вторая половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Живем вместе уже больше 25 лет.

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Гость

11:01:07 06-04-2023

Гость (09:45:34 06-04-2023)Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один муж... Это крупное везение, как-будто джекпот сорвал!

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Гость

09:47:55 06-04-2023

Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Да ну, дети тоже имеют значение. У кого бабок полно у него секс регулярный, но без детей он чисто кошелек

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Гость

11:38:15 06-04-2023

Гость (09:39:39 06-04-2023) Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... а что секс возможен только после штампа в паспорте?

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Гость

12:07:52 06-04-2023

Гость (11:38:15 06-04-2023) а что секс возможен только после штампа в паспорте?... Все бабы хотят замуж и детей. Никто не хочет долго встречаться ради секса. Поэтому без штампа приходится постоянно искать новых, а это надоедает и не безопасно

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Гость

12:22:47 06-04-2023

Гость (12:07:52 06-04-2023) Все бабы хотят замуж и детей. Никто не хочет долго вст... приходится постоянно искать новых, а это надоедает --- спорно что надоедает, кому одна и та же надоедает. Но дети нужны и лучше, чтобы мама с папой не разбегались

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Гость

11:40:19 06-04-2023

женись по любви, а не лишь бы давала. и будет тебе счастье

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Гость

15:09:45 06-04-2023

Гость (09:39:39 06-04-2023) Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Ты о себе только говори. Нормальные мужчины выбирают нормальных женщин. А не баб невнятных, которые им мозг выносят.

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Гость

09:56:59 06-04-2023

половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Вторая или третья ? Поздравляю ! сходите к окулисту .

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Гость

15:11:02 06-04-2023

Гость (09:56:59 06-04-2023) половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Вторая или... невезет тебе в жизни, раз совем веру потерял в счастье.

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Гость

10:00:38 06-04-2023

Ага, т.е. раньше говорили, что женатые живут дольше. Теперь - женатые меньше. Стало быть раньше бабы больше заботились, а сейчас - потребительство.

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Гость

10:09:25 06-04-2023

Стерв не нужно выбирать, тогда будет вам счастье. А то хорошие женщины вам не интересны, скучно, да, сало под шкуру некому запускать?

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Элен без ребят

10:27:42 06-04-2023

это эксперД из дурдома-2 или инсты? видимо у нее окружение такое. мы с мужем жили душа в душу, и я ни разу из него ничего не выжимала, скорее наоборот. но ушел он очень рано...

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вячеслав

10:47:28 06-04-2023

Надо решится вовремя уйти от стервы, тогда будешь жить дольше.

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Гость

11:21:25 06-04-2023

На фото руки счастливых, разведённых, судя по кольцам, людей.

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Элен без ребят

11:32:45 06-04-2023

Гость (11:21:25 06-04-2023) На фото руки счастливых, разведённых, судя по кольцам, людей... это зарубежные партнеры. у них кольцо на левой руке носят.

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Гость

12:30:28 06-04-2023

эксперт , видимо , по себе судит .

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Гость

13:06:42 06-04-2023

нашли себе проблему, на самом деле всё гораздо проще - холостяки живут для себя и заботятся лишь о себе, а женатые наоборот, о себе думают гораздо меньше, все мысли и заботы о семье, детях, запускают зачастую своё здоровье либо в процессе зарабатывания благосостояния семьи подрывают то самое здоровье, вот и уходят раньше срока в края вечной охоты!

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Представь ты режешь помидоры

13:21:29 06-04-2023

Представь, ты режешь помидоры Я мусор выношу, а сын Сидит и делает уроки Оксан, ну разве это жизнь?

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Гость

13:45:38 06-04-2023

Заголовок и содержание новости крайне неполное. Холостые, а в особенности, разведённые, мужчины живут дольше, интереснее, сексуально разнообразнее и свободнее подкаблучников. Только резведясь, понимаешь, чего так много лет был лишён- свободы во всех её лучших проявлениях.

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Гость

15:12:36 06-04-2023

Гость (13:45:38 06-04-2023) Заголовок и содержание новости крайне неполное. Холостые, а ... еще один, которого женщины не любят. Как же много вас непутевых, кто не достоин любви хорошей женщины.

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Гость

14:44:12 06-04-2023

Твой муж был похож на бога, а стал быть похожим на тень, теперь он больше не может, то, что раньше ему было лень... (с) Б.Б. Гребенщиков

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Гость

15:14:08 06-04-2023

Смотрю по комментариям, мужчины мельчают, превращаются в кусок ненужного никому ...

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