Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков

Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей

06 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.ru.

"Русские женщины в массе своей воспринимают мужчин как расходный материал, из которого нужно по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего", – отметила она.

При этом, по словам специалиста, не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей. Большинство же уходят в саморазрушение, например, начинают употреблять алкоголь. Вместе с тем им всё время внушают, что они всем должны: родителям, жене, Родине.