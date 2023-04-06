Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков
Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей
06 апреля 2023, 08:50, ИА Амител
В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.ru.
"Русские женщины в массе своей воспринимают мужчин как расходный материал, из которого нужно по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего", – отметила она.
При этом, по словам специалиста, не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей. Большинство же уходят в саморазрушение, например, начинают употреблять алкоголь. Вместе с тем им всё время внушают, что они всем должны: родителям, жене, Родине.
09:39:39 06-04-2023
Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, если бы не хотелось регулярного сек....са
09:45:34 06-04-2023
Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Ну не скажи, у меня например жена - реальная моя вторая половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Живем вместе уже больше 25 лет.
11:01:07 06-04-2023
Гость (09:45:34 06-04-2023)Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один муж... Это крупное везение, как-будто джекпот сорвал!
09:47:55 06-04-2023
Гость (09:39:39 06-04-2023)Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Да ну, дети тоже имеют значение. У кого бабок полно у него секс регулярный, но без детей он чисто кошелек
11:38:15 06-04-2023
Гость (09:39:39 06-04-2023) Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... а что секс возможен только после штампа в паспорте?
12:07:52 06-04-2023
Гость (11:38:15 06-04-2023) а что секс возможен только после штампа в паспорте?... Все бабы хотят замуж и детей. Никто не хочет долго встречаться ради секса. Поэтому без штампа приходится постоянно искать новых, а это надоедает и не безопасно
12:22:47 06-04-2023
Гость (12:07:52 06-04-2023) Все бабы хотят замуж и детей. Никто не хочет долго вст... приходится постоянно искать новых, а это надоедает --- спорно что надоедает, кому одна и та же надоедает. Но дети нужны и лучше, чтобы мама с папой не разбегались
11:40:19 06-04-2023
женись по любви, а не лишь бы давала. и будет тебе счастье
15:09:45 06-04-2023
Гость (09:39:39 06-04-2023) Да бабы мозг выносят. Ни один мужик бы никогда не женился, е... Ты о себе только говори. Нормальные мужчины выбирают нормальных женщин. А не баб невнятных, которые им мозг выносят.
09:56:59 06-04-2023
половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Вторая или третья ? Поздравляю ! сходите к окулисту .
15:11:02 06-04-2023
Гость (09:56:59 06-04-2023) половина, это мой лучший друг и соратник во всем. Вторая или... невезет тебе в жизни, раз совем веру потерял в счастье.
10:00:38 06-04-2023
Ага, т.е. раньше говорили, что женатые живут дольше. Теперь - женатые меньше. Стало быть раньше бабы больше заботились, а сейчас - потребительство.
10:09:25 06-04-2023
Стерв не нужно выбирать, тогда будет вам счастье. А то хорошие женщины вам не интересны, скучно, да, сало под шкуру некому запускать?
10:27:42 06-04-2023
это эксперД из дурдома-2 или инсты? видимо у нее окружение такое. мы с мужем жили душа в душу, и я ни разу из него ничего не выжимала, скорее наоборот. но ушел он очень рано...
10:47:28 06-04-2023
Надо решится вовремя уйти от стервы, тогда будешь жить дольше.
11:21:25 06-04-2023
На фото руки счастливых, разведённых, судя по кольцам, людей.
11:32:45 06-04-2023
Гость (11:21:25 06-04-2023) На фото руки счастливых, разведённых, судя по кольцам, людей... это зарубежные партнеры. у них кольцо на левой руке носят.
12:30:28 06-04-2023
эксперт , видимо , по себе судит .
13:06:42 06-04-2023
нашли себе проблему, на самом деле всё гораздо проще - холостяки живут для себя и заботятся лишь о себе, а женатые наоборот, о себе думают гораздо меньше, все мысли и заботы о семье, детях, запускают зачастую своё здоровье либо в процессе зарабатывания благосостояния семьи подрывают то самое здоровье, вот и уходят раньше срока в края вечной охоты!
13:21:29 06-04-2023
Представь, ты режешь помидоры Я мусор выношу, а сын Сидит и делает уроки Оксан, ну разве это жизнь?
13:45:38 06-04-2023
Заголовок и содержание новости крайне неполное. Холостые, а в особенности, разведённые, мужчины живут дольше, интереснее, сексуально разнообразнее и свободнее подкаблучников. Только резведясь, понимаешь, чего так много лет был лишён- свободы во всех её лучших проявлениях.
15:12:36 06-04-2023
Гость (13:45:38 06-04-2023) Заголовок и содержание новости крайне неполное. Холостые, а ... еще один, которого женщины не любят. Как же много вас непутевых, кто не достоин любви хорошей женщины.
14:44:12 06-04-2023
Твой муж был похож на бога, а стал быть похожим на тень, теперь он больше не может, то, что раньше ему было лень... (с) Б.Б. Гребенщиков
15:14:08 06-04-2023
Смотрю по комментариям, мужчины мельчают, превращаются в кусок ненужного никому ...