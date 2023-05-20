Ещё девять домов досрочно получили горячую воду в центре Барнаула

Это случилось на четыре дня раньше, чем планировалось

20 мая 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В центре Барнаула 20 мая досрочно вернули горячую воду ещё в девять домов:

ул. Крупской, 108, 141;

ул. Молодёжная, 111, 134, 136;

пер. Революционный, 120а;

ул. Шевченко, 144а;

ул. Димитрова, 130, 132.

Как сообщили в СГК, подачу ресурса возобновили после опрессовки на тех участках, где устранили повреждения или вовсе их не нашли.

Плановая дата запуска горячей воды после первого этапа опрессовки в контуре ТЭЦ-3 намечена на 24 мая.

Напомним, 19-го числа горячую воду раньше срока также получили 40 домов в Индустриальном и Центральном районах.