Ещё девять домов досрочно получили горячую воду в центре Барнаула
Это случилось на четыре дня раньше, чем планировалось
20 мая 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В центре Барнаула 20 мая досрочно вернули горячую воду ещё в девять домов:
- ул. Крупской, 108, 141;
- ул. Молодёжная, 111, 134, 136;
- пер. Революционный, 120а;
- ул. Шевченко, 144а;
- ул. Димитрова, 130, 132.
Как сообщили в СГК, подачу ресурса возобновили после опрессовки на тех участках, где устранили повреждения или вовсе их не нашли.
Плановая дата запуска горячей воды после первого этапа опрессовки в контуре ТЭЦ-3 намечена на 24 мая.
Напомним, 19-го числа горячую воду раньше срока также получили 40 домов в Индустриальном и Центральном районах.
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