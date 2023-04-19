Фальков анонсировал три ступени в новой системе высшего образования
Бакалавриат и магистратуру заменят на новую систему
19 апреля 2023, 19:44, ИА Амител
Глава Министерства науки и образования Валерий Фальков анонсировал три новые ступени в системе высшего образования. Его слова передает ТАСС.
"В новой системе высшего обращения предлагается вместо бакалавриата и специалитета ввести базовое высшее образование, подготовку специалистов со сроками обучения 4-6 лет. Мне кажется, гораздо более плодотворно для профессионального сообщества и для нас с вами уйти от противопоставления специалитета и бакалавриата в сторону обсуждения гибкости сроков обучения в формате базового высшего образования", - сказал Фальков.
Отмечается, что бакалавриат и магистратуру заменят на базовое (основное) образование со сроком обучения 4-6 лет, специализированное высшее образование: магистратура со сроком 1-2 года, ординатура, ассистентура-стажировка.
Также система будет предусматривать обучение в аспирантуре.
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