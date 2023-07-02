Финансист рассказала, когда нужно готовиться к отдыху
По словам специалиста, стоит основательно подготовиться в финансовом плане
02 июля 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, как нужно готовиться к отдыху. Ее слова передает Пятый канал.
По словам специалиста, планировать отпуск нужно за три-шесть месяцев до его начала. Стоит подсчитать все расходы, включая перелет, проживание и питание, чтобы не потерять в деньгах.
"Услуга раннего бронирования, подписки на сайты авиакомпаний, для того чтобы на основании акций купить билеты. Вы можете сэкономить 30 и даже 50% от стоимости билета, которая будет на момент вашего путешествия", – сказала финансист.
Она добавила, что на услугах раннего бронирования можно хорошо сэкономить.
12:28:17 02-07-2023
Сложно у нас в стране что-то планировать заранее. А тем более за полгода вперед. То одно, то другое. Так что вместо экономии можно вообще потерять деньги на отпуск.