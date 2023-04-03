Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

Президент Саули Ниинистё отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс

03 апреля 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финляндия официально станет 31-м членом НАТО на заседании глав МИД стран альянса 4 апреля в Брюсселе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО", – сказал он.

Эту информацию подтвердила и канцелярия президента Финляндии, сообщив, что страна станет членом НАТО во вторник, 4 апреля. Там добавили, что президент Саули Ниинистё отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс, которая пройдёт в штаб-квартире НАТО.