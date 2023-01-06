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Комментарии в эфире
"пригласите кого-нибудь из близких или друзей составить вам компанию" и опять это приведёт к застолью.
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год?
час назад
Отвратительнейший шашлык! Хуже только в Кинзе и мяте.
Пожар на Рождество произошёл в гриль-баре «Шашлыкофф» в Барнауле
4 часа назад
Я смотрел этот фильм, скажу честно такое г..., первая часть куда интереснее и захватывает сюжет. А вторая часть так на любителей, я смотрел без всякого энтузиазма.
Блокбастер «Аватар 2» покажут в барнаульских кинотеатрах сети «Киномир»
06 января 2023, 09:25
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Людей вытаскивали через окно. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Барнауле
25 минут назад
Трассы придётся снова перекрывать. Штормовое предупреждение объявят на 8 и 9 января в Алтайском крае
41 минуту назад
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Хасавюрте
час назад
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год?
час назад
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2 часа назад
Когда следующие длинные выходные в 2023 году. Инфографика
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«Земеля!» Как алтайский режиссёр ездил на велике на съёмки «Печек-лавочек» и с Аленом Делоном встречался
3 часа назад
В Змеиногорске спортшколу завалило снегом по самую крышу
3 часа назад
Первую государственную аптеку со своим производством медпрепаратов откроют в Барнауле
4 часа назад
Пожар на Рождество произошёл в гриль-баре «Шашлыкофф» в Барнауле
4 часа назад
Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2023 году? Карта
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14 часов назад
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14 часов назад
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15 часов назад
Умер актёр, сыгравший важного персонажа в культовой франшизе «Терминатор»
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Жители Алтая «рванули» в новогодние праздники оформлять единое денежное пособие
17 часов назад
Челябинск, Пермь и Новосибирск. Куда можно будет улететь из Барнаула по дешёвым билетам в 2023 году
18 часов назад
Женщина погибла в лобовом столкновении на Алтае. Это очередное смертельное ДТП в 2023 году
18 часов назад
Сериал о московском мажоре снимут на Алтае в 2023 году
19 часов назад
Девочка с Алтая прошла отбор в шоу «Голос. Дети» и попала в команду Басты
19 часов назад
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Мнения
Недвижимость
Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире