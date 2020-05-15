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Сняться в Голливуде в фильме рассказывающем о судьбе своего друга Туманова,начальника золотых приисков ))) Не успел...Но оставил :"На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли, Вкалывал я до зари, Считал, что черви — козыри, Из грунта выколачивал рубли.Не судьба меня манила И не золотая жила, А широкая моя кость И природная моя злость"
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Красивая тетка, мне нравится :-)
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Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире