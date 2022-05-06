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Фоторепортажи
Фоторепортажи
Студенты Барнаула выпустили почтовых «голубей Победы» накануне 9 мая
6 мая 2022, 14:51
Весенняя нежность. В Барнауле зацвели первые деревья
5 мая 2022, 06:18
Барабаны и танцы с саблями. Как в Алтайском крае отпраздновали Цветение маральника
2 мая 2022, 07:02
Шествие профсоюзов, парад кораблей и салют. Как в Барнауле отметили Первомай
2 мая 2022, 06:48
Впервые за 25 лет. Как в Барнауле прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу
1 мая 2022, 06:35
Брызги и визги с благой целью. Арт-группа «Дубовая роща» в 29-й раз сплавилась по Барнаулке
29 апреля 2022, 16:55
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Майское настроение. Фоторепортаж с отчёта губернатора Виктора Томенко
29 апреля 2022, 16:21
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Срезать крышу за 60 секунд. Соревнования среди дорожных спасателей прошли в Барнауле
28 апреля 2022, 06:48
От первого лица. Чернобыльская катастрофа в снимках Игоря Костина
26 апреля 2022, 07:41
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Как барнаульцы встретили Светлый праздник Пасхи. Фоторепортаж с ночной службы
24 апреля 2022, 06:48
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Танцы, фолк-музыка и чай за стишок. Как прошла Библионочь-2022 в Барнауле
23 апреля 2022, 07:30
Легальный митинг в честь дня рождения Ленина прошел в Барнауле
22 апреля 2022, 14:15
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Камнерезная гордость Алтая. Выставка в честь 220-летия Колыванского завода открылась в Барнауле
21 апреля 2022, 14:12
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Работающий частный детский сад продают в Барнауле
20 апреля 2022, 14:55
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Что носить будем? Какие коллекции представили дизайнеры Барнаула на первом Altai Fashion Week
18 апреля 2022, 14:41
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Как в Барнауле прошел музыкальный марафон"Zа Россию"
17 апреля 2022, 06:32
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Обузданный огонь. В Барнауле прошла тренировка МЧС по тушению лесных пожаров
14 апреля 2022, 16:37
«Сто лет, тысячи судеб». В Барнауле открылась фотовыставка в честь векового юбилея Чуйского тракта
13 апреля 2022, 06:46
Лед пошел — народ пришел. Фоторепортаж с ледохода на Оби в Барнауле
10 апреля 2022, 16:33
Как в Москве простились с Владимиром Жириновским. Фоторепортаж
8 апреля 2022, 17:44
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Памяти Владимира Жириновского. Самые яркие фото эпатажного политика
6 апреля 2022, 19:12
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Ворвалась без стука. Фоторепортаж с улиц Барнаула, которые внезапно захватила жаркая весна-2022
6 апреля 2022, 06:31
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Минута молчания и отчет полицейских. Как прошла первая весенняя сессия АКЗС
31 марта 2022, 14:44
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Нежные платья и хулиганские шорты. Лучшие наряды с красной ковровой дорожки «Оскара»
28 марта 2022, 14:18
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Виктору Томенко рассказали, какой будет весна-2022 и готов ли Алтай к паводку
24 марта 2022, 18:07
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