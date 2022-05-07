«Агитокна». Как в годы войны алтайский художник прославился сатирическими плакатами о нацистах

Иван Харин

Барнаулец Иван Евсеевич Харин в 1937 году пришёл работать художником в издательство «Алтайская правда». Здесь и началась работа над «Агитокнами» (в перекличку с «Окнами РОСТА», которые в Москве делал ещё Маяковский) вместе с эвакуированными на Алтай другими художниками, — пишет «Алтайская правда». Первый плакат «Раздавим фашистскую гадину!» датирован 26 июня. Всего за годы войны Иваном Хариным было создано около двухсот агитационных карикатурных плакатов. 6 июня 1945 года он получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

К сожалению до наших дней дожили только копии плакатов, которые хранятся в фондах Алтайского государственного краеведческого музея и в собрании Государственного художественного музея Алтайского края.