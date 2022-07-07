Барнаул в кадре: снимки о семье, любви и верности

Фото: amic.ru

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. История праздника берёт своё начало в 2008 году, который тогда был объявлен Годом семьи. А идея принадлежит жителям города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чью память чтят 8 июля. И вот спустя 14 лет День семьи, любви и верности утвердили официально: 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

О том, как праздник будут отмечать в краевой столице, вы можете прочитать здесь: «Стало известно, как в Барнауле отметят День любви, семьи и верности». Спойлер: мероприятий там на целых три дня.

А мы к этом дню «прошерстили» наш архив и выбрали самые трогательные семейные фотографии.