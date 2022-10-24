Белые носы и усы. Как изменились лица памятников в заснеженном Барнауле

Барнаульские скульптуры и памятники в снегу / Фото: amic.ru

Выпавший в ночь на понедельник снег лёг на барнаульские скульптуры и памятники. Корреспонденты amic.ru прошли по центру столицы Алтайского края, чтобы сфотографировать, как снег преобразил лица изваяний.

Напомним, 24 октября стало известно, что вандалы оторвали ногу одной из скульптур в Барнауле.