Белые носы и усы. Как изменились лица памятников в заснеженном Барнауле
Выпавший снег забавно изменил лица скульптур и памятников в Барнауле. Показываем, как это было утром 24 октября
24 октября 2022, 12:17
Барнаульские скульптуры и памятники в снегу / Фото: amic.ru
Выпавший в ночь на понедельник снег лёг на барнаульские скульптуры и памятники. Корреспонденты amic.ru прошли по центру столицы Алтайского края, чтобы сфотографировать, как снег преобразил лица изваяний.
Напомним, 24 октября стало известно, что вандалы оторвали ногу одной из скульптур в Барнауле.
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