Без танцев и пирожков: как в Барнауле прошли муниципальные выборы

Сразу после празднования Дня города барнаульцы, проживающие в Железнодорожном районе, выбирают депутата Барнаульской гордумы. Довыборы проходят по округу № 2.

Всего в крае 8 сентября пройдут выборы по 133 избирательным кампаниям в органы местного самоуправления. Право проголосовать имеют 207 тысяч жителей.

В Барнауле в единый день голосования работают 12 избирательных участков. Фотокорреспондент Amic.ru запечатлела, как в тишине и без ярмарок голосуют горожане.