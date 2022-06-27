Что за чудо-юдо. Самые странные и пугающие скульптуры барнаульских дворов

Барнаульские скульптуры / Фото: Алина Богомолова

Скульптурное искусство — вещь весьма занимательная, особенно когда дело касается улиц. Под дождём, снегом и после «ремонта» управляющих компаний некоторые дворовые украшения приобретают неповторимый облик (для любителей авангардного искусства). А часть скульптур изначально с «изюминкой» и чаще всего они становятся местной достопримечательностью.

А есть ли такие в вашем дворе? Может, у них даже название есть? Присылайте нам в личные сообщения во «ВКонтакте» фотографии самых необычных и странных, по вашему мнению, барнаульских скульптур, мы проведём голосование, и победитель получит от нас приз — сертификат в ресторан «Своя компания» на три тысячи рублей.

Снимки принимаются до 12 июля включительно.