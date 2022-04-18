Что носить будем? Какие коллекции представили дизайнеры Барнаула на первом Altai Fashion Week

25 коллекций представили дизайнеры Алтайского края на первом Altai Fashion Week, который прошёл 16 апреля в Барнауле. Эксперты ещё до его проведения объявили это мероприятие первым днём высокой моды в столице региона. И поспешили утешить тех, кто горевал по поводу ухода зарубежных масс-маркетов с российского рынка: местные дизайнеры готовы изготовить наряды по «последнему писку» на любой вкус и кошелёк.

Фото: Алина Богомолова

Повседневная, свадебная и эксклюзивная авторская одежда — вся линейка модных тенденций была представлена на показе Altai Fashion Week. Пока не хватает на местном рынке только вечерних нарядов и подростковой одежды, но дизайнеры обещают всё исправить.

Подробнее о том, как проходил показ, читайте в нашем материале: «Последний писк. Как прошёл первый «день высокой моды» в Барнауле«