Фото: kremlin.ru

7 октября Владимир Путин отмечает юбилей, 70-летие. Год, который прошёл с прошлого дня рождения президента, был, пожалуй, самым драматичным за всё время его правления.

В том октябре начался очередной подъём заболеваемости ковидом. Эта волна была выше предыдущих, но не настолько, какая придёт после Нового года. Однако именно в осеннюю волну в России была зафиксирована самая высокая смертность от этого вируса.

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Россия пыталась договориться с Западом о гарантиях безопасности, что было названо в прессе «Ультиматумом Путина». После того как эти предложения были отклонены, последовало признание республик Донбасса, объявление СВО, бои на Украине, борьба на финансовом фронте, беспрецедентное санкционное давление, перестройка потоков импорта, энергетический кризис, частичная мобилизация, взорванные трубопроводы...

И много переговоров, совещаний, видеоконференций. За это время с 7 октября 2021-го по 7 октября 2022-го на сайте Кремля, как и обычно, выложено большое количество сообщений о работе президента.

Однако, что очень бросается в глаза: там теперь необычно много снимков главы государства за столом. Раньше, особенно до пандемии, на этом сайте размещали больше фотографий с президентом на каких-то массовых мероприятиях, на заводах, в поле, у военной техники, за рулём или штурвалом. А то и на отдыхе. Но сейчас таких снимков очень мало. В основном — рабочие моменты и именно за столом.

Однако можно найти и редкие фото с Путиным, который не сидит за столом, а с кем-то встречается, участвует в праздниках или шествиях, куда-то движется:

Фото: kremlin.ru

Среди таких снимков кремлёвских фотографов есть весьма живые кадры с интересными жестами и мимикой президента:

Фото: kremlin.ru

Среди фото с жестами, пожалуй, можно выделить эти два:

Фото: kremlin.ru

А вот эти два снимка отображают, наверное, два самых важных заявления Владимира Путина в 2022 году. Между ними семь месяцев. Первый сделан 24 февраля, а второй — 21 сентября:

Фото: kremlin.ru

Вот таким запечатлели Год российского президента от его 69-летия до 70-летия кремлёвские фотографы.