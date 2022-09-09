История в фото. Жизнь, увлечения и любовь Елизаветы II

Фото: ТАСС, royal.uk, Pikabu

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, в этом году королева отметила 70-летие пребывания на троне.

Елизавета II стала настоящим символом XX века. За период её правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. Королева не раз становилась героем популярных фильмов, ей посвящали песни музыканты, не обошли и интернет-мемы. Её жизнь вместила несколько эпох.