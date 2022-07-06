Иван Купала от природы. Мокрый фоторепортаж с улиц Барнаула

Фото: Софья Стародубова

Непогода в Алтайском крае (да и не только) разыгралась не на шутку 6 июля. Так, в Барнауле дожди затопили несколько улиц, в некоторых местах пешеходы переходили дорогу чуть ли не вплавь. Выйти куда-то без зонта практически было невозможно. Как и прогнозировали синоптики, в регион пришли ливни как в тропиках.

На праздник Ивана Купалы в столице края также сохранится ненастная погода, но выйти без зонта и не промокнуть шанс будет уже гораздо выше. А на выходных смело можно ехать загорать на пляж или в лес за грибами. Воздух в субботу и воскресенье прогреется до +25...+30 градусов.