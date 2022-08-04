Как проходит реконструкция пруда в барнаульском парке «Изумрудный». Фоторепортаж

Фото: Алина Богомолова

2 августа в барнаульском парке «Изумрудный» начались работы по реконструкции пруда. Восстанавливает искусственный водоём ООО «Рустрой» за 108,8 млн рублей. На данный момент рабочие выравнивают дно и вывозят песок. Мост по-прежнему остаётся закрытым, так как почти полностью разрушен. Каменные ограждения наполовину снесены, однако само место ремонтных работ не ограждено. Посетители парка свободно передвигаются вокруг пруда.

Завершить работы подрядчик должен до 28 декабря. За это время ему предстоит расчистить дно, восстановить бетонные плиты и стенки, навести два моста, оборудовать сети водоснабжения и водоотведения, а также построить два пирса, набережную со спуском и беседку для торжеств на острове.

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Общество В Барнауле начали работы по реконструкции пруда в парке «Изумрудный»