Как шьют одежду и делают детскую мебель в барнаульской колонии. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около двух с половиной тысяч заключённых работают сегодня в Алтайском крае на производствах в исправительных колониях. Не за просто так. Осуждённые получают зарплату, часть которой идёт в выплату алиментов или погашение ущерба, который причинили.

В колониях делают всё: от труб до пирожных. Недавно мы писали о выставке продукции заключённых, которая прошла в ЛИУ-1 в Барнауле. Посмотреть можно тут: От мусорных баков до «кокосового наслаждения». Что производят осуждённые в барнаульской колонии.

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Фоторепортажи От мусорных баков до «кокосового наслаждения». Что производят осуждённые в барнаульской колонии

Помимо выставки, гостям и журналистам показали также и сами цеха ЛИУ-1, где трудятся осуждённые. Как они выглядят, смотрите в нашем фоторепортаже.