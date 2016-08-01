Как выглядят девушки, которые не боятся надевать открытые купальники?

Лето, лето, что ты с нами делаешь? Только вчера было 1 июня, а сегодня уже август. Погода все не хочет нас порадовать. А ведь осень уже наступает на пятки. Вспомните, какие стояли жаркие дни и очереди в бассейн две недели назад. Вот такое лето нам нравилось. Солнце, прохладная вода и много красивых девушек в купальниках... Хотите посмотреть, как это было еще недавно? Тогда для вас наш фоторепортаж о красивых девушках, которые не боятся надевать открытые купальники.