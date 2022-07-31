Катание на «исторической» повозке, ярмарка и дискотека. Как барнаульский парк «Изумрудный» отметил 90-летие

Фото: Софья Стародубова

Праздничная программа, посвящённая 90-летию парка «Изумрудный», прошла в Барнауле 30 июля. Гостей в этот день ждали handmade-ярмарка, выступления, викторина об истории парка и дискотека в духе 80-х.

Кроме этого, все желающие могли прокатиться на настоящей (ну почти) повозке с ямщиком, запряжённой лошадью, да не просто проехать с ветерком, а ещё послушать об истории Томского тракта. Дело в том, что в парке есть участок бывшего Томского почтового тракта, который раньше связывал Барнаул с Томском, Москвой и Петербургом. По этой дороге туда отправляли добытое на Алтае золото и серебро, которое пополняло императорскую казну. Участок планируют восстановить в рамках реконструкции парка к 2024 году. Также в парке прошла встреча, на которой обсудили будущее «Изумрудного».

Как прошёл праздник — смотрите в нашем фоторепортаже.