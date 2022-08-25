Короткая, первая, твоя. Как депутаты алтайского парламента собрались на сессии после каникул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая после двухмесячного перерыва сессия АКЗС оказалась не слишком продолжительной и богатой на дискуссии. Парламентарии уложились в три часа, но при этом успели принять ряд важных законопроектов. Например, «обнулили» транспортный налог для ветеранов боевых действий, ввели имущественный вычет для предпринимателей, поддержали стремление Рубцовска стать городом трудовой доблести. Кроме того, депутаты официально прекратили полномочия своего коллеги Петра Тютюнникова, скончавшегося в начале июля.

Подробнее о том, как прошла августовская сессия краевого парламента, смотрите в фоторепортаже amic.ru.