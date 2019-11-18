Корпорация творчества EventCorpLife стали организаторами презентации долгожданного пятого поколения легендарного Toyota RAV4

В Тойота Центр АЕМ автолюбителям края была представлена новая модель стильного внедорожника. Зрителей порадовало яркое шоу-открытия и возможность первыми оценить новинку во время тест-драйва автомобиля. На протяжении дня в шоуруме работали уникальные интерактивные площадки: фотозеркало, иммерсивно-концептуальный кейтеринг от передовой food-компании г. Новосибирска, выступление ведущих хореографов, арт-объекты и яркое drums-шоу.В честь важного события Тойота Центр АЕМ и их партнёры вручили гостям фирменные подарки и комплименты. Главные моменты события мы подготовили для Вас в фотоотчете.