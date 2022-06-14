Костюмы, песни и Катунь. Фоторепортаж с юбилейного Дня России на «Бирюзовой Катуни»

День России на «Бирюзовой Катуни» в этом году прошёл традиционно масштабно и красочно. Присутствующие смогли послушать народные песни, посмотреть на танцы, хороводы и красочные народные костюмы. О том, как прошёл фестиваль, — в фоторепортаже amic.ru.

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Культура Хороводы на фоне гор. Как прошел День России на «Бирюзовой Катуни»

День России на «Бирюзовой Катуни» проводят уже десятый год, организует его правительство Алтайского края. За это время фестиваль успел стать очень масштабным событием, на которое приезжают туристы со всех уголков Сибири. В этом году он продолжался он с 8 по 12 июня. Первые четыре дня шли международные конференции, семинары, конкурсы национальных кухонь, выставки и вечерки. А 12 числа состоялась главная часть фестиваля — праздник на «Бирюзовой Катуни».

Несмотря на то, что большой концерт был запланирован только на четыре часа дня, люди стали собираться у сцены ещё утром — когда участники только ставили палатки и начинали репетировать свои номера. В это время зрители общались с представителями разных культур, фотографировались с ними, в деталях рассматривали красочные наряды и спрашивали, насколько трудно было готовиться.

Например, молодые участники Владимир и Алина из Горно-Алтайска, представляющие русскую культуру, рассказали, что сначала они проходили конкурс, а затем несколько месяцев репетировали номер к фестивалю. По их словам, главное здесь — это атмосфера, и именно она заставляет участников приезжать сюда снова и снова.

«Самое интересное здесь — вечерки, это когда собираются много других ансамблей, идут пляски, песни. А вообще всё очень здорово», — рассказал парень.

До четырёх часов шла выставка-ярмарка товаров, относящихся к той или иной культуре, были выступления на малой сцене, Троицкие гулянья, награждение участников конкурса национальных кухонь и хороводное шествие.

Также на «Бирюзовую Катунь» приехали почётные гости — заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко. Они обошли каждую палатку и пообщались с представителями всех присутствующих на празднике культур.

Затем началось заключительное действо — концерт в честь Дня России. В этот момент у сцены на «Бирюзовой Катуни» собралась толпа народа. Люди садились на газон, пели и танцевали вместе с участниками и любовались на горы под народные мотивы. Перед собравшимися выступили коллективы из Москвы, Чебоксар, Республики Тыва, Перми, Забайкальского края и других регионов России.

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