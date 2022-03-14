Красота, изящество и мощь. Краевой чемпионат по бодибилдингу прошел в Барнауле

Фото: Алина Богомолова

Чемпионат Алтайского края по самому рельефному виду спорта — бодибилдингу — прошёл в Барнауле. Площадкой для соревнований стал футбольный манеж спортивного клуба «Темп». Сюда съехались более 100 атлетов со всех регионов Сибири. Зрителей и болельщиков также было не меньше: все они с восторгом наблюдали за спортсменами. Люди аплодировали, кричали, поддерживали своих фаворитов, искренне переживали за культуристов, которые, в свою очередь, с нетерпением ждали начала и не переставали тренироваться даже за кулисами.

В этом году зрителям представили не только традиционные фитнес-бикини и классический бодибилдинг, но и танцевальные номера. Девушки тщательно подготовили выступления и костюмы, что сделало этот чемпионат ещё зрелищнее. В соревнованиях уже второй раз приняли участие и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Как прошёл чемпионат, нагляднее покажет наш фоторепортаж.



