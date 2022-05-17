Кровавое лунное затмение наблюдали жители Земли 16 мая

В России, к сожалению, зрелище было недоступно

17 мая 2022, 12:37

Майское полнолуние, оно же цветочное, в этом году совпало с лунным затмением. В 2022 году это единственное полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причём Луна полностью попала на теневую сторону Земли, — пишет новостное агентство Sputnik. Наблюдали кровавое суперлуние во всей красе жители Северной и Южной Америки, Африки и Юго-Западной Европы.

В России лунное затмение увидеть было, увы, нельзя. Но огромный красивый спутник Земли (пусть и не красно-кровавый) не оставил никого равнодушным.

Эмиль Арсланов / vk.com

Наталия Чирва / vk.com

Наталья Муравьёва / vk.com
Светлана Береза / vk.com

Чем опасен коридор затмений и что нужно сделать до 16 мая, чтобы изменить судьбу?

Чем опасен коридор затмений и что нужно сделать до 16 мая, чтобы изменить судьбу?

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