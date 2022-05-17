Кровавое лунное затмение наблюдали жители Земли 16 мая
В России, к сожалению, зрелище было недоступно
17 мая 2022, 12:37
Майское полнолуние, оно же цветочное, в этом году совпало с лунным затмением. В 2022 году это единственное полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причём Луна полностью попала на теневую сторону Земли, — пишет новостное агентство Sputnik. Наблюдали кровавое суперлуние во всей красе жители Северной и Южной Америки, Африки и Юго-Западной Европы.
В России лунное затмение увидеть было, увы, нельзя. Но огромный красивый спутник Земли (пусть и не красно-кровавый) не оставил никого равнодушным.
Эмиль Арсланов / vk.com
Наталия Чирва / vk.com
Наталья Муравьёва / vk.com
Светлана Береза / vk.com
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