Кровавое лунное затмение наблюдали жители Земли 16 мая

Майское полнолуние, оно же цветочное, в этом году совпало с лунным затмением. В 2022 году это единственное полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причём Луна полностью попала на теневую сторону Земли, — пишет новостное агентство Sputnik. Наблюдали кровавое суперлуние во всей красе жители Северной и Южной Америки, Африки и Юго-Западной Европы.

В России лунное затмение увидеть было, увы, нельзя. Но огромный красивый спутник Земли (пусть и не красно-кровавый) не оставил никого равнодушным.

Эмиль Арсланов / vk.com

Наталия Чирва / vk.com

Наталья Муравьёва / vk.com

Светлана Береза / vk.com