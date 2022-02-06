Кровавые драки в клетке. Как в Барнауле прошёл международный турнир по ММА

5 февраля в барнаульской “Титов-Арене” состоялся 17-й турнир по ММА Open FC. Соревнования такого уровня проходят в столице края впервые. Как ранее писал amic.ru, провести турнир Барнаул получил право благодаря известному бойцу смешанных единоборств Шарафу Давлатмуродову — уроженцу Новоалтайска, который выступает в лиге Bellator — второй по значимости в мире после UFC.

Новости

Спорт "Битва на Оби". Что за турнир по MMA пройдёт в Барнауле и пустят ли на него зрителей

Согласно “ковидному” указу губернатора о массовых мероприятиях, количество зрителей было ограничено до 500 человек. Но это не помешало барнаульцам давать шуму в “Титов-Арене”, поддерживая спортсменов. Всего было 12 боёв, главный из которых — в среднем весе между Михаилом Царёвым и Владимиром Ивашкиным. Последнему, кстати, уже 47 лет. Изначально Царёв должен был драться с чемпионом Open FC в среднем весе Нурсултаном Рузибоевым, однако спортсмен из Узбекистана по каким-то причинам был снят с турнира и его менее чем за неделю до боя заменил Ивашкин. Царёв одолел его сабмишном во втором раунде.

Как прошёл этот и другие бои турнира, смотрите в нашем большом (и немного кровавом) фоторепортаже.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru