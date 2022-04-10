10 апреля на Оби в Барнауле начался ледоход. Удобнее всего его было наблюдать с Речного вокзала, Нагорного парка и набережной. Фотокорреспондент amic.ru посетил места «народных гуляний» по поводу вскрытия реки — людей пришло действительно много. Почти столько же, сколько бывает на одном из любимых мест барнаульцев в День города. Как в краевой столице проводили лёд — в нашем фоторепортаже.

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Общество На Оби в районе барнаульского Речного вокзала начался ледоход