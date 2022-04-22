Легальный митинг в честь дня рождения Ленина прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 апреля в Барнауле прошло торжественное возложение цветов к памятнику Владимиру Ленину на площади Советов и небольшой пикет. В этот день отмечается 152 года со дня рождения вождя мирового пролетариата. Алтайские коммунисты вывели на улицу несколько десятков человек: мероприятие было согласовано мэрией (впервые за два года). Перед собравшимися выступили депутат Госдумы первый секретарь Алтайского крайкома Мария Прусакова, а также депутат АКЗС от КПРФ Александр Волобуев. В общей сложности «красные» провели на улице под аккомпанемент снега с дождём около 30 минут.

Как прошло мероприятие — смотрите в фоторепортаже amic.ru.