Не поленились и проголосовали. Как барнаульцы выбирали депутатов в гордуму
Большой фоторепортаж с трёхдневного марафона
12 сентября 2022, 06:20, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 9 по 11 сентября в Барнауле прошли выборы депутатов городской думы восьмого созыва. В эти дни в столице региона работало 259 избирательных участков. Отдать свой голос по данным на 18:00 11 сентября пришли 71 752 человека, или 13,6% избирателей. По сообщению Избиркома Алтайского края, каких-либо нарушений на участках замечено не было.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялась в эти дни по участкам Индустриального района и запечатлела, как голосуют жители самой большой части Барнаула.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования
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