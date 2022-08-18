Не выдержали «Темпа». Как команда из любительской лиги одолела барнаульское «Динамо»

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17 августа в Барнауле состоялся матч 1/256 финала кубка России по футболу между местными командами «Темп» и «Динамо». Неожиданную победу в основное время матча одержал клуб из любительской лиги со счетом 2:1. В следующей стадии кубка «Темп» на выезде сыграет с омским «Иртышом». Встреча запланирована на 31 августа.

Игра на барнаульском стадионе «Динамо» накануне собрала рекордное число зрителей за последнее время: на дерби пришли посмотреть примерно 4500 человек. В первом тайме они увидели единственный гол в исполнении «Темпа» с пенальти. Второй тайм вышел более насыщенным. Основные события развернулись ближе к концу игры. Сначала последовало удаление в составе динамовцев, чем не преминул воспользоваться «Темп», увеличивший преимущество в счете. А уже в добавленное время «Динамо» отыграло один мяч и тут же составы уравнялись: удаление заработал игрок «Темпа» На большее времени у бело-голубых не хватило.

О том, как прошел исторический матч, смотрите в фоторепортаже amic.ru.