Небо в миллионах звёзд. Фоторепортаж о самой долгой ночи в году в горах Алтая

Ночь с 21 на 22 декабря была самой длинной в году. Солнце находилось на самом большом угловом расстоянии от Земли, а высота его над горизонтом минимальна в Северном полушарии. Тысячи лет этот день имел огромное значение для народов планеты — в многих культурах большую роль играли праздники, приуроченные к нему. Существовали и приметы, например если день был солнечный, то весна будет поздней, если на деревьях иней, то урожай будет хороший.

В этом году сотрудники Алтайского биосферного заповедника фотографировали ночное небо возле Телецкого озера, ведь длинная ночь предлагает отличную возможность понаблюдать за звездами. И снимки, без преувеличения, получились завораживающими.